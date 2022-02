Brief 2 ’Nederland verdient betere leider’

Waarom premier Rutte in deze talkshow verscheen, begrijp ik nu nog steeds niet. Het enige wat hij zei was dat ’wij in een fantastisch land leven’ en dat heeft hij op verschillende manieren proberen te zeggen, Nu moet ik hem daarin groot gelijk geven, maar het enige wat hij vergat te zeggen was dat zo'n fantastisch land een betere leider verdient dan die we nu hebben. Jammer, een gemiste kans.

Peter Blokker, Nieuw Amsterdam

