Kabinet neemt fors risico als het OMT-advies overneemt

Regering Kazachstan treedt af nadat hevige rellen het land ontwrichten: ’Oude man eruit’

De regering van Kazachstan is afgetreden na de massale protesten die waren uitgebroken tegen de prijsstijging van vloeibaar petroleumgas (lpg). President Kassym-Jomart Tokajev van Kazachstan heeft woensdag de noodtoestand uitgeroepen in de grootste stad Almaty en in delen van het olierijke westen va...