Brief 3 ’Kamerleden moeten respect tonen’

Tijdens een debat over de begroting van Buitenlandse Zaken ontstond een woordenwisseling waarbij FvD’er Van Houwelingen D66’er Sjoerdsma toebeet: „Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen.”

In het Reglement van Orde van de Tweede Kamer staat dat Kamerleden elkaar en de Kamer met respect moeten behandelen. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil echter in gesprek met fracties over de omgangsvormen in het debat. Het zou de voorzitter sieren en daadkracht tonen wanneer zij gewoon aan fracties dwingend oplegt zich aan de geldende regels te houden.

Henk Versteeg

