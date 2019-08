’Investeer in luchthaven voor de kust’

En bij de werkzaamheden aan het zogeheten Palmeiland bij Dubai hebben Nederlandse experts bewezen dat wij grote kennis en kunde hebben op het gebied van waterhuishouding en inpolderen. Daarmee genieten wij in de wereld zeer grote bekendheid.

De waarde van deze projecten hebben zich in de loop van de tijd al lang bewezen en de investeringen zijn al terugverdiend. Er wordt in politiek Den Haag nu gesproken over een miljardenfonds, onder meer voor de financiering van bouwprojecten.

Nu lijkt mij de tijd rijp om met een miljardenfonds weer zo’n Nederlands megaproject te gaan uitvoeren, namelijk: een luchthaven op zee! We kunnen dan het infrastructurele middelpunt van Europa worden en heel veel mensen in het westen, zuiden en rondom Lelystad een aangename leefomgeving zonder geluidshinder geven.

Als we nu eens gaan kijken ’hoe het wel’ kan in plaats van ’hoe het niet’ kan, zullen ze, denk ik, zeker over 70 jaar zeggen, dat het de investering waard was.

Aad de Wit