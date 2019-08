Stelling: Homotolerantie neemt af

Morgen tijdens de Canal Parade in Amsterdam laat de LHBTI-gemeenschap zich weer van haar meest extravagante kant zien. Ondertussen durven homostelletjes niet meer hand in hand de stad in en worden transgenders weggetreiterd uit hun woonwijk. Wat vindt u? Is de acceptatie van homo's de laatste tijd minder geworden, of merkt u daar weinig van?