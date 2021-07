Brief 2 ’Actie ondernemen tegen klimaatplannen’

Hij denkt dat iedere burger even zomaar 40000 euro uit z'n zak schudt om een elektrische auto aan te schaffen En de benzine wil hij straks een euro of meer duurder maken. Hij vergeet alleen even dat we de auto nodig hebben om op ons werk komen. Wij hebben thuis twee auto's staan die we hoognodig hebben voor het woon- en werk verkeer Door Timmermans zijn we straks failliet verklaard en komen we diep in de schulden te zitten. Waneer komt de burger eens in actie en laat zien dat we klaar zijn met deze klimaatgekte?

J. de Vries, Ter Aar

