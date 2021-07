’Tieners niet zelf laten beslissen over vaccin’

Natuurlijk heeft ieder mens recht op zelfbeschikking over zijn eigen lichaam. Natuurlijk mag iedereen zelf bepalen wat hij met zijn lichaam doet. En mag daarom zelf bepalen of hij/zij/onbekend een prikje gaat halen of niet. Maar ik herinner mij mijn schooltijd nog: ’s Morgens nietsvermoedend naar school. Halverwege de rekenles werden we uit de klas gehaald en werden we naar de schoolarts geleid waar onze bovenlijfjes, mannetjes, vrouwtjes of onbekend maakte niet uit, werden ontbloot waarna wij in een rij werden neergezet om op volgorde te worden ingeënt. Bof, mazelen of rode hond en polio. Allemaal ’omdat het nou eenmaal moest’.

En nu moeten jongeren moeten zelf bepalen wat goed voor ze is. Dus liever geen prik, dan wel na een hoop geouwehoer. Maar diezelfde jongeren lopen wel naar de slijter, staan bij de tabaksboer sigaretten te kopen, hebben eerder lachgas flacons in hun schooltas dan een rekenliniaal en blowen op het schoolplein naar hartenlust. Maar een prikje om jezelf en anderen tegen een gevaarlijk virus te beschermen kan bijwerkingen veroorzaken. Longkanker van tabak accepteren ze. Leversclerose van de alcohol, ach wat zou het, hersenen beschadigd door lachgas en wiet? Wie maalt erom die bijwerkingen komen pas als ze 50plus zijn. Ze hebben tenslotte recht op zelfbeschikking over hun lichaam.

Kees Lemmens,

Huissen