Brief 3 ’Hoe komt molestatie tot stand?’

Wat voor ouders heeft die jongen? En op welke school zit hij? De mening van ’vriendjes’ en stoer doen is op die leeftijd belangrijk. Ik ben 76 jaar en het maakte mijn ouders al helemaal niets uit of iemand nu hetero of homo/lesbisch was of wat dan ook. Ik ga om met mensen die ik aardig vind en dan maakt seksuele geaardheid niets uit. Jongeren normen en waarden aanleren is belangrijk en daar schort het in dit geval aan, denk ik.

Mirta Haan

