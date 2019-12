’Waarom zo’n taboe op immigratie?’

Het CBP heeft „zorgen om morgen” o.a. omdat de zorg in Nederland straks onbetaalbaar wordt. En wie daar met name de oorzaak van zijn laat zich gemakkelijk raden, namelijk de ouderen.

De vergrijzing zorgt natuurlijk voor deze problemen. Maar waar weer met geen woord over wordt gerept is de nog altijd veel te forse immigratie. Tienduizenden mensen komen hier per jaar binnen die niet of nauwelijks een financiële bijdrage leveren aan onze samenleving. Veelal een zorgachterstand hebben door de beperkte mogelijkheden in het land van herkomst en alleen hun zorgpremie kunnen betalen vanuit een bijstandsuitkering die ook door de gemeenschap wordt opgehoest.

En al deze steeds maar oplopende kosten moeten door een steeds kleiner aantal mensen worden opgebracht. Daar hoor je politiek Den Haag, met uitzondering van de PVV en het FvD, nooit over.

Waarom heerst er op deze kwestie toch zo’n taboe, waarom is dit vaak onbespreekbaar en ben je meteen een racist als je hier gewag van maakt? Hoelang gaan we nog door met het ontmantelen van onze eens zo goed functionerende verzorgingsstaat en het organiseren van ons eigen faillissement?

Jan Pronk, Beverwijk.