Een wild zwijn voor een leeuw aanzien, right. Nu weet ik eerlijk gezegd niet hoe de geestelijke gezondheidszorg er in Berlijn voor staat, of in hoeverre het faunabestand om en nabij de Wannsee – oh, der Wannsee, süsse Erinnerung – nog deel uitmaakt van de biologielessen op de Duitse middelbare scholen. Maar op zich is het zorgwekkend.