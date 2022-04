Uitslag Stelling: ’Totaal geen zin in chaos’

Zo stelt één van hen: „Normaal gesproken zou ik twee stedentrips van een week doen met het vliegtuig. Ik heb geen auto en heb een goede en korte verbinding met de trein naar Schiphol. Naar een andere luchthaven wijk ik niet uit. Dan moet er een hotel bij en dat wordt me te duur”, deelt een respondent. „Deze zomer wordt het dus óf een stad in de buurt óf de tuin. Ik heb echt geen zin in een vakantie van een week waarin mijn koffer niet aankomt. Ik heb in het verleden veel lange stedentrips gemaakt vanaf Schiphol en zou dat nog steeds kunnen doen, maar op deze manier is het geen optie.”

Bijna driekwart van de respondenten verwacht niet dat het infarct van zaterdag de laatste keer zal zijn, gezien de personeelsproblemen op de luchthaven. „If you pay peanuts you get monkeys”, reageert één van hen. „Ik ga mijn zuurverdiende vakantiegeld niet inleggen op het casino genaamd Schiphol. Dan vlieg ik wel via Düsseldorf of Brussel. Doei Hollanders!”

Deze stellingdeelnemer is niet de enige die aangeeft liever vanaf het buitenland te vliegen. „Ik mijd Schiphol al jaren en vlieg altijd vanaf Düsseldorf of Weeze in Duitsland. Zowel de tickets als het parkeren is er goedkoper en het is veel beter bereikbaar met minder files. Na 1 keer vliegen vanaf Duitsland neem je de extra reistijd voor lief.”

De angst voor chaos op Schiphol drijft ook veel reizigers naar de kleinere luchthavens in ons land. Zo’n 63% van de respondenten geeft aan te overwegen om deze zomer vanaf een regionaal vliegveld op vakantie te gaan. „Schiphol is mij sowieso te massaal. Eer je bij je gate bent, ben je al een hartaanval nabij. Daarbij moet alles geautomatiseerd, inchecken bij een paal is niets voor mij. Geef mij maar een regionaal vliegveld”, aldus een ervaringsdeskundige.

Een ander noemt Schiphol ’naar en ongezellig’. „Ik heb jaren terug al afscheid genomen van vliegen via Schiphol. De ’service’ die geboden wordt, is zeer slecht, beter gezegd: niet bestaand. Nederland is gewoonweg te klein voor zo'n grote luchthaven. En dan heb ik het nog niet over vraagstukken met betrekking tot verduurzaming, milieu en geluidsoverlast.”

Veel deelnemers zijn sowieso geen fervente vliegers. Zeker zes op de tien deelnemers waren überhaupt al niet van plan om met het vliegtuig op vakantie te gaan deze zomer. „Wij gaan al langere tijd niet op vliegvakantie door alle negatieve dingen er omheen, zoals het gedoe met bagage, de drukte op Schiphol en de agressie in het vliegtuig. Vroeger had je voorpret als je op vakantie ging en nu alleen maar stress. Er is echt niets meer aan. In en om Nederland is het ook prachtig”, vindt één van hen.

Verre vakanties zijn volgens meer respondenten nergens voor nodig. „Er zijn veel mensen die een buitenlandse vakantie boeken om erbij te horen op het schoolplein en te kunnen pochen dat ze op een verre bestemming zijn geweest”, gelooft iemand, die stelt: „Dit zijn overigens vaak dezelfde mensen die preken het milieu hoog in het vaandel te hebben door vegetarisch te eten en elektrisch te rijden.”