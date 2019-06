’Aftellen tot pensionering’

Zaterdag een groot artikel in De Telegraaf over doorwerken na AOW/pensioenleeftijd. Als ik de beroepen zie, zijn dit werkzaamheden die veelal overdag worden uitgevoerd, misschien nog enkele uurtjes ’s avonds. Gaat het om te weinig inkomen dat er wordt doorgewerkt of zijn er geen hobby’s en kunnen zij niet genieten van hun ’thuis zijn’ na al hun werkende jaren? Interview mij eens, begonnen op mijn 15e en nu bijna 66 jaar en 8 maanden. Ik ben er klaar mee na bijna mijn hele leven gewerkt te hebben in een rooster van 24/7 met wacht- en waakdiensten. Ik tel de weken tot mijn pensioen, kan ik genieten van mijn dakterras, de zon, het uitzicht én mijn vrouw...

Dirk Gravemaker,

Almere Poort

