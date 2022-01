Gelukkig werden we steeds geïnformeerd door het vriendelijke personeel. Ook de gastvrouwen aldaar kwamen regelmatig vragen of wij iets wilden drinken. En om 12.00 uur kregen we een heerlijke lunch. Alle lof.

Roel en Janny Baar

