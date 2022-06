’Jarenlange oorlog somber scenario’

Ook voor ons land heeft dat consequenties, want voor veel mensen is de toekomst weinig perspectiefvol op financieel gebied. Hoge lasten en dure boodschappen. Volgens VVD-premier Rutte moeten we er maar aanwennen. D66 omarmt het koopkrachtverlies en houdt zich vast aan de miljarden uitgaven voor stikstof, milieu en klimaat. De financiële zorgen van gezinnen en ouderen zijn hieraan ondergeschikt. De toekomst van jongeren is weinig uitdagend en zal door de linkse politiek sober ingekleurd worden.

H. de Greef