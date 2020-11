Journalistieke elite waant zich soldaat, rechter en sprookjesverteller

CNN-ster en buitenlandchef Christiane Amanpour vergeleek vrijdag de periode van Donald Trump met de door de nazi’s georganiseerde Kristallnacht van november 1938. Toen in heel Duitsland Joden werden aangevallen in hun huis en op straat werden vermoord. Toen in een orgie van geweld hun winkels, bezittingen en synagogen in vlammen op gingen. Amanpour betoogt een parallel tussen het startschot van de Jodenvernietiging en vier jaar Trump.