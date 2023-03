Premium Het beste van De Telegraaf

Cubanen stemmen vooral met hun voeten

Door JURJEN ROERDINKHOLDER Kopieer naar clipboard

Afgelopen zondag was het weer eens tijd voor de vijfjaarlijkse verkiezingsfarce in de socialistische eenpartijstaat Cuba. De opkomst was nog het enige vraagteken, want de uitslag van de parlementsverkiezing was door de Cubaanse Communistische Partij allang bepaald.