’Applaus voor doelpuntmaker’

Maar ze zouden in verband met het coronagevaar niet mogen juichen en schreeuwen. Dat lijkt in de huidige tijd nagenoeg onmogelijk. Toch heb ik dit wel meegemaakt. Het was in de jaren '60 van de vorige eeuw toen ik enige tijd in Brussel woonde. Topspeler Pummie Bergholz speelde bij Anderlecht. Ik woonde een keer een wedstrijd bij als toeschouwer. Op een gegeven moment werd door de thuisclub Anderlecht 1-0 gescoord. Een heel mooi doelpunt. Ik was daarna stomverbaasd want er volgde geen enorm gejuich, maar wel een klaterend applaus! Misschien een idee voor voetbalwedstrijden in deze coronatijd.

L.T. Renirie,

Vijfhuizen