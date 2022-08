’Gemeenten mogen het uitzoeken’

Laten we dat eens omzetten naar de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In totaal zo’n 2 miljoen inwoners. Als we daar een percentage van 7% op loslaten, zoals in Albergen, dan zouden dat er gemiddeld zo'n 35.000 per stad zijn. Een absurd aantal om die steden daarmee te belasten, maar vadertje staat vindt dat dat wel kan voor Albergen. Duidelijk is dat politici geen rekenmeesters zijn en geen gevoel voor de juiste verhoudingen hebben. Het is net als met de voorzieningen ze kieperen alles over de schutting bij gemeenten, zoeken jullie het maar uit.

H. Wilkes