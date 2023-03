Premium Het beste van De Telegraaf

Van open discussie geen sprake Dissidenten steeds de mond gesnoerd

Door Leon de Winter Kopieer naar clipboard

Iets fundamenteels is in de huidige crises ten onder gegaan: vertrouwen in de rol van de deskundigen, politici, en media die claimden de crises te doorgronden. De deskundigen die in de media bijvoorbeeld Covid-19 becommentarieerden, beweerden dat zij ’de wetenschap’ vertegenwoordigden; inmiddels is duidelijk dat zij posities innamen die niet door wetenschappelijk onderzoek werden ondersteund. En omdat de meeste media hun essentiële rol als criticus van de heersende machten niet uitvoerden, kwam er geen discussie op gang over de zin en onzin van die posities.