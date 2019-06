’U en ik betalen stierenvechten’

In de column van Hilde Postma (Tel. 20/6), konden we lezen dat stierenvechten in populariteit afneemt. Volgens sommige Spaanse politieke partijen en bewegingen hoort stierenvechten bij de cultuur van het land. Zij maken zich hard om deze vorm van stieren doodmartelen voor Spanje te behouden. Het is een barbaarse vorm van dierenmishandeling.

Maar zonder hulp vanuit Brussel, heeft deze ’middeleeuwse tak van volksvermaak’ geen bestaansrecht. De stierenfokkers in Spanje ontvangen namelijk uit Brussel een riante landbouwsubsidie. Want iemand moet de stierenfokkerij financieren, en dat zijn niet de Spanjaarden zelf.

Nee, dat doet de belastingbetaler uit de rest van Europa, en dat zijn ook u en ondergetekende.

Rob Koelewijn, Lisse