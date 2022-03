Premium Het beste van De Telegraaf

Prof. dr. Jan Latten 'Babyschaarste vraagt om politieke aandacht'

„Streven naar een toekomst waarin het aantal inwoners min of meer constant kan blijven, is een visie die weinig wordt gehoord”, stelt Jan Latten. Ⓒ ANP/HH

In 2021 zijn er iets meer baby’s geboren dan in voorgaande jaren, maar de babyschaarste houdt aan. Jan Latten: „Door het gebrek aan opvolging zal het land sterker op immigratie zijn aangewezen om de maatschappij draaiende te houden. Vraag aan de politiek is: Willen we dat?”