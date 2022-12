Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Alles went in een oorlog, tot er een granaat op je drempel valt

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Kiev - Alles went in een oorlog. De bijna wekelijkse Russische rakettengolven die over Oekraïne heenkomen leiden na ruim twee maanden tot schrik, irritatie maar toch vooral ook aanpassing.