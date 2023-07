’Advocaten voeden asielindustrie’

Maar dat de overheid zo laks is met het ’behandelen’ van asielzaken zegt ook iets . Het kan zijn dat er een te grote toeloop is van migranten of dat er te weinig IND-ambtenaren zijn. Of het kan zijn dat de de IND-ambtenaren hun vak niet beheersen. Wel rijst de vraag: hoe komen die migranten aan de wetenschap van dwangsommen? Misschien Nederlandse asieladvocaten die natuurlijk voor hun diensten rijkelijk worden betaald.

J. Prins, Sliedrecht