Resultaat van de beslissing van het ABP is een lager rendement voor de gepensioneerden, geen milieuwinst en nog hogere brandstof prijzen. We klagen over de hoge gasprijzen, zo worden ze nog hoger.

We heb nog decennia fossiele energie nodig, 80 procent van onze energiebehoefte komt nog uit fossiele brandstof. Fossiele energie heeft ons veel goeds gebracht. Het is moreel verwerpelijk het nu te veroordelen. Het is een eerlijke industrie die inderdaad op langere termijn uitgefaseerd zal worden.

Gert van Eldik,

Spijkenisse