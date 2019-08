Onrust in zorg om nieuwe regiefunctie

Met verbazing luisterde ik vorige week naar het gesprek dat Eva Jinek had met Bruno Bruins, onze minister voor Medische Zorg. Nu was ik sowieso al verbaasd dat de voormalige baas van het UWV in dit kabinet onze minister voor Medische Zorg werd. Ze hannesen bij het UWV al jaren van het ene geklungel naar de andere. Als we net bekomen zijn van de grootscheepse Polenfraude, worden we weer opgeschrikt doordat het UWV jarenlang ten onrechte uitkeringen blijft betalen aan gevangenen.