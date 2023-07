De Kwestie: Vakantieperiodes breder spreiden?

In die negen weken hebben de meeste Nederlanders hun vakantie gepropt, met alle gevolgen van dien voor drukte naar, op en vanaf de vakantiebestemmingen, om van de opgeschroefde hoogseizoenprijzen en dunbezette roosters op het werk nog maar te zwijgen.

Kan dat niet breder worden gespreid, of is negen weken landspauze wel mooi genoeg? We vragen het aan Tamar van Gelder en Marco van Leeuwen.