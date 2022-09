’Krimp Schiphol enige doel’

Het is tekenend voor dit kabinet dat het alleen reductie van het aantal vliegbewegingen (klimaatpolitiek) voor ogen heeft en dat doel over de rug van het volk probeert te halen.

Menige welverdiende vakanties van reizigers zijn niet doorgegaan of verstoord. Dat ook de economie wordt geschaad is van ondergeschikt belang. Van de gepredikte transparantie is allang geen sprake meer! Het is wachten op nieuwe verkiezingen om een einde te maken aan de teloorgang van B.V. Nederland.

T. Langbroek