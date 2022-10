’Lunch geen taak voor de school’

Met het tegenwoordige continurooster hebben de kinderen slechts 45 minuten om te eten en te spelen. Voor het zwaar belaste onderwijs is dit weer een bijkomende taak. Maar laten we nuchter zijn. Is het niet de taak van de ouders om voor de gezondheid en welzijn van hun kinderen te zorgen? De scholen zijn er om te onderwijzen op verschillende gebieden. Als wordt vast gesteld, dat een kind ‘s morgens op school in slaap valt, omdat er waarschijnlijk niet is ontbeten, dan zou men eerst eens moeten nagaan hoe laat dit kind ‘s avonds naar bed gaat.

Joke van Leeuwen, Amersfoort