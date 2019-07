’Bedrijfsleven roept onvrede over zichzelf af’

De werkgevers worstelen. Ze zien dat hun imago onder druk staat. In de samenleving is onbehagen door toegenomen onzekerheid rond werk en inkomen. En topmanagers in het bedrijfsleven beginnen zich te realiseren dat zij hier niet buiten staan, maar er steeds vaker de schuld van krijgen (Tel. 15/7).

Waarom zou het bedrijfsleven willen veranderen? De incompetente politici onder aanvoering van ’Marx’ Rutte hebben het hele sociale systeem toch al bij het oud vuil gezet.

In plaats van de regering erop te wijzen dat dit voor onrust gaat zorgen heeft het bedrijfsleven een hoop extra indirecte loonkosten in de eigen tarieven verwerkt. Hierdoor zijn de indirecte kosten met zo’n 50% gestegen. De metaalwerkgevers schreeuwen nu moord en brand over een loonsverhoging van 5%. Als ze niet meer mee zouden doen aan die gekkigheid van indirecte loonkosten van 50% zouden ze nog 10 jaar een cao kunnen afsluiten en op hetzelfde niveau zitten als nu. Maar elkaar de put in praten is veel gemakkelijker.

Heb maar eens het lef personeel zonder uitzendbureau te nemen. En houdt de lijntjes naar Rutte kort. Mocht die er zooitje van blijven maken, dan is de werkgelegenheid weg, hetzij door verplaatsing, hetzij door faillissement. Eens afwachten of de heer Rutte dan de kiezer nog steeds wil negeren.

T. de Vries, Marum