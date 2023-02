Premium Het beste van De Telegraaf

Aswoensdag komt als geroepen met deze carnavalsprijzen

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Huh? € 3,25 voor een plastic glas verschraald carnavalsbier? Even rekenen… gewoon uit het hoofd, want pre-Mammoetwet… dan mag je dus € 19,50 neertellen zodra je aan de bar de wens te kennen hebt gegeven dat je jezelf een tray met zes pils wenst toe te eigenen, en dat in het besef dat de helft van de inhoud er alweer zal zijn uitgehotsebotst wanneer je na een helletocht dwars door de deinende massa heen eindelijk met je bestelling bij je dorstige stapmaten bent gearriveerd.