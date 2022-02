Uitslag Stelling: ’Lagere btw op energie’

Maar liefst 95 procent van de respondenten is voorstander van dit plan van Geert Wilders c.s. Hoewel minister van Financiën Sigrid Kaag al heeft gezegd weinig extra compensatie te kunnen bieden voor de gestegen energieprijzen, willen de meesten toch dat het kabinet dit idee overneemt. „De btw is, vind ik, veel te hoog, ook bij groenten en fruit kan het best naar laag tarief”, meent een voorstander. Een ander vindt het plan, dat omgerekend ruim 5 miljard euro zou kosten, best haalbaar. „Het is een goed plan, omdat de inflatie momenteel torenhoog is en lonen scherp achterblijven. Verder is de belasting op energie al torenhoog en kan de btw daar gemakkelijk vanaf”. klinkt het. Ook een andere deelnemer noemt het voorstel niet onrealistisch en voert aan: „Het invoeren en verhogen van belastingen is ook allemaal zo geregeld. Je kunt niet oneindig belasting blijven innen. Prima zolang het allemaal goed gaat, maar nu het slecht gaat, komen mensen niet meer uit.”

Een op de vijf respondenten (21 procent) geeft aan grote moeite te hebben om maandelijks rond te komen, terwijl 45 procent van de deelnemers nog net hun huishoudboekje op orde kan houden. Vooral het duurder worden van stroom en gas, neemt een flinke hap uit het besteedbare inkomen. Zeker 70 procent van de deelnemers is dit jaar gemiddeld twee keer zo veel kwijt aan energie als in 2021. En niet alleen de energie is duurder. Ook producten waar veel energie voor nodig is, worden snel duurder. Dus in de supermarkt merken we de prijsstijgingen ook.

Het gros van de deelnemers is het met Wilders eens dat de financiering van dit plan best kan door te bezuinigen op de ’ambitieuze’ klimaatuitgaven. Het kabinet Rutte IV trekt maar liefst 35 miljard euro uit om onder meer de uitstoot van CO2 en stikstof flink te reduceren. Maar de meesten leggen de prioriteiten toch anders. Zo stelt een criticus van het kabinet: „Wilders heeft groot gelijk. Kappen met die miljarden in de reductie van CO2 en vooral stikstof te steken. Investeer eens in je mensen in plaats van in onzin.” En een ander noemt energie een basisbehoefte. „De regering moet maar zorgen dat het financiële plaatje rondkomt. De miljarden euro’s voor klimaatmaatregelen zijn weggegooid geld.”

Critici vinden het PVV-plan goedkope verkiezingsretoriek. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 15, 16 en 17 maart zou de partij van Wilders willen scoren en zo een ’flinke tik’ willen uitdelen aan de coalitiepartijen. Veel stemmers vinden de kritiek grote onzin. „Ik vind dit geen verkiezingsretoriek, daar de PVV al jaren heel veel sociale voorstellen in het partijprogram heeft staan”, klinkt het. En een ander benoemt het feit dat de PVV niet in alle gemeenten in Nederland mee doet aan de verkiezingen.

Wilders idee voor de btw-verlaging op energie is niet nieuw. Andere Europese landen doen dit al. De grote vraag blijft echter of de ict-systemen van de Belastingdienst zo’n btw-verlaging zouden aankunnen. Immers, eerder werd een btw-verlaging op groente en fruit juist vanwege dit feit afgewezen.