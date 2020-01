Uitslag Stelling: 0,0 is een duidelijke grens

De Bob-campagne gaat zich de komende maanden richten op cafébezoekers. 100% Bob, 0% op, zo wil Veilig Verkeer Nederland (VVN) degene die rijdt op het hart drukken. Wat VVN betreft mag dat ook de wettelijke norm zijn en twee derde van de respondenten denkt er net zo over. „Drinken en autorijden is een slechte combinatie. Na twee glazen is de verleiding voor een derde te groot. Alcohol werkt drempelverlagend. Gewoon niks”, stelt er een resoluut.

Een op de drie vindt de huidige regeling - een alcoholpromillage van 0,5 (ongeveer twee glazen) voor ervaren bestuurders - prima. Een glaasje bij de maaltijd in een restaurant moet kunnen, vinden deze respondenten. „Als iedereen zich aan de regels houdt, is het geen probleem. 99% van de ongelukken gebeurt door automobilisten die veel meer hebben gedronken dan een of twee borreltjes”, reageert een van hen.

De overgrote meerderheid vindt het goed dat de Bob-campagne de kroeg ingaat, ’want als er ergens gedronken wordt is het daar’. Een aantal stellingdeelnemers stelt voor ook drugs in de campagne te betrekken, ook die zijn gevaarlijk in het verkeer.

Respondenten vinden het zorgelijk dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers als gevolg van alcoholgebruik in twee jaar tijd meer dan verdubbeld is. Sommigen spreken helaas uit eigen ervaring: „Onze zoon (36) is in 2004 aangereden door een dronken chauffeur en verongelukt. Zero is de enige juiste limiet!”, is zijn overtuiging.

Een respondent die in de verslavingszorg werkt, zegt zich oprecht zorgen te maken over het alcoholgebruik en schrijft: „Er moet meer voorlichting komen over de gevolgen van alcohol. Als je met alcohol achter het stuur kruipt, ben je voor mij een potentiële moordenaar.”

En een agent die onze enquête invulde, reageert: „Ik kom veel bestuurders tegen die tijdens een willekeurige controle tegen de lamp lopen. Van nét op het randje tot er flink overheen. ’Ja maar, mijn laatste biertje was twee uur geleden.’ Ongelukken met en zonder dodelijke afloop, het kan vele malen minder.”

De roep om meer alcoholcontroles is groot, 86 procent is voorstander. De respondenten hebben geen enkele compassie voor bestuurders met een slok op. „Ook dit weekend weer veel zuiplappen achter het stuur vandaan geplukt. Bij dit soort mensen helpt geen campagne. Controle, controle, controle! Verhoog die pakkans, neem het rijbewijs af, nee, niet tot ze nuchter zijn, maar jaren! En geen excuses, dat ze dat papiertje nodig hebben voor het werk. Bezint, eer gij begint!”

Sommigen stellen een strafpuntensysteem voor, net als in Duitsland. „Na de derde keer met te veel alcohol achter het stuur rijbewijs kwijt, een boete die kan oplopen tot 10.000 euro en een taakstraf in bijzondere hesjes. Daarnaast ook nog betaling van de geleden schade.”

Het merendeel zegt geen druppel te drinken als ze zelf de Bob zijn. „Ik drink niet meer als ik moet rijden, maar heb het wel gedaan en dan maximaal twee glazen. Ik heb daar geen last van maar wil niet het risico lopen een ongeval te krijgen met een borrel op.”