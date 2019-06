Tactloze politiek, slechte timing. Vorige week praatten de premier en twee ministers langs elkaar heen over zaken die hen nooit in de portemonnee zullen raken. Rutte zei dat de politiek genoeg had gedaan aan de lonen, het was de beurt aan het bedrijfsleven om die te verhogen. Welja, schuif de verantwoordelijkheid maar door.