’Dit halfslachtige beleid werkt niet’

Met stijgende verbazing lees ik dat de basisscholen weer open gaan. De wens van vele ouders, psychologen en andere betweters. De leraren durven al niet eens, stel je eens voor dat... Onder druk bezwijkt het kabinet weer eens. Kunnen de ouders ook weer hun eigen ding doen en gaan de kinderen weer naar de opvoeders. Inderdaad, veel ouders zitten met de handen in het haar. Help, ik moet mijn kind opvoeden (hoe?), vraag het de leraar of de opvang.

Mondjesmaat gaat de retail ook weer open voor het afhalen van bestellingen. Ondanks de vele waarschuwingen blijkt het voor veel mensen onmogelijk om zich verstandig te gedragen als de teugels worden gevierd. Volgens mij komt Nederland er op deze halfslachtige manier van optreden nooit uit deze crisis. Als iets zweert snijd je het abces er uit, dit doet even pijn maar geneest snel. Laat je het zitten blijft het door etteren.

Een keiharde lockdown van twee maanden levert meer op dan dit zigzag beleid, we zijn een jaar verder en nog niets opgeschoten. Misschien kunnen de makers van de praatprogramma’s stoppen met het benadrukken van het negatieve en altijd het randje opzoeken van wat nog net wel mag. Nodig gasten uit die positief ingesteld zijn! Nu lijkt het een gebed zonder einde te worden.

G. J. de Roos, Wolvega