Ombudsman: Dat moet een heel stuk langer!

Begin 2019 leest Antoinette onze column in deze krant. Daarin het verhaal van Frits*. Die zit in hetzelfde schuitje als zij. Ook hij moest zijn huurtoeslag terugbetalen omdat zijn pensioen verplicht afgekocht werd. Hij hoort van ons dat er een regeling is voor 'bijzonder inkomen' zoals bij pensioenafkoop. Je kunt de Belastingdienst vragen zo'n klein pensioenbedrag niet bij je inkomen te tellen. Die regeling geldt alleen voor huurtoeslag. En wil je er gebruik van maken? Dan moet je die aanvraag heel snel doen: binnen 6 weken vanaf de datum dat je de brief krijgt waarin staat dat je huurtoeslag moet terugbetalen. Frits is twee weken te laat…

Antoinette leest dat wij meer klachten krijgen van mensen zoals Frits. Die horen pas over de regeling als die 6 weken al voorbij zijn. En wij vinden 6 weken veel te kort! In de afgelopen jaren hebben wij de minister daarom verschillende keren gevraagd van die 6 weken, 5 jaar te maken. Maar helaas was het nog niet zo ver toen Antoinette besloot ons begin 2019 te schrijven.

Maar de aanhouder wint! De Belastingdienst heeft dit voorjaar de aanvraagtermijn verlengd naar 5 jaar (gerekend vanaf het jaar waarover je de huurtoeslag gekregen hebt). Dus: Was je in de afgelopen jaren te laat met je 'verzoek bijzondere situatie' aan de Belastingdienst? Of heb je helemaal geen verzoek gedaan? Dan kan je dit nu alsnog doen over de afgelopen vijf jaar, dus 2015 tot en met 2019. Maar let op: Een verzoek over toeslagjaar 2015 moet je vóór 1 januari 2021 doen. Vanaf 1 januari 2021 kan dat over de huurtoeslagjaren vanaf 2016 (dus niet meer over 2015). Goed nieuws dus voor Frits, Antoinette en al die anderen in eenzelfde situatie.

Meer informatie over het ’verzoek bijzondere situaties’ staat op belastingdienst.nl of bel de BelastingTelefoon 0800-0543 (gratis).

* Gefingeerde naam

Gaat het ook mis tussen u en de Belastingdienst. Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.