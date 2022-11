Pers doet zelf wat ze Forum verwijt

Sterren

Rik van de Westelaken: ’Collega’s worden bedreigd en uitgescholden voor landverrader’

Naast presentator van Wie is de mol? is Rik van de Westelaken (51) sinds jaar en dag een vertrouwd gezicht in de vaderlandse journalistiek. Dat het vertrouwen in de nieuwsmedia lijkt af te nemen, ziet hij dan ook met lede ogen aan. „Wat er gebeurt in Nederland, en hoe het klimaat is veranderd en is ...