Felicitaties aan Oekraïne?

Ik weet namelijk niet of zijzelf blij zijn met deze ’onverdiende, maar tóch gekregen’ eerste plaats. Zij beseffen heel goed dat ze slechts gewonnen hebben omdat ze door velen ’zo zielig’ gevonden worden. Als ik aan een wedstrijd deelneem en al bij voorbaat weet dat ik win, vanwege de gunfactor en niet vanwege mijn prestaties, dan heeft die prijs voor mij geen enkele waarde meer. Overigens weet iedereen dat in feite Engeland gewonnen heeft, en nu is Kiev de klos om volgend jaar dit grootschalige evenement te organiseren. Dát is pas zielig, want wellicht is het door oorlog verscheurde land daar dan helemaal niet toe in staat.

K. Hooreman, Haarlem