Pas in 2021 is reizen ’back to normal’, mits er een vaccin is

Een voordeel van mijn werk als reisjournalist is dat ik overal in de wereld contacten heb. Dat komt goed van pas in de coronacrisis, want zo bel of app ik met velen van de tienduizenden gestrande Nederlandse toeristen. De ene dag ’zit ik Down Under’, de volgende dag praat ik met Nederlanders die vastzitten in Peru of de Antillen. Dan hoor ik weer noodkreten uit Kenia of de Filipijnen. Ze willen maar één ding: naar huis.