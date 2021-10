Wakkeren bijten zichzelf in de staart

Cultuur

Silvia Martes wint Theodora Niemeijer Prijs met Covid-project

Kunstenares en filmmaker Silvia Martes is de winnaar van de Theodora Niemeijer Prijs 2021. Zij kreeg de onderscheiding, waaraan een geldbedrag van 10.000 is verbonden, maandagavond uitgereikt in het Van Abbemuseum in Eindhoven uit handen van juryvoorzitter Hedy d’Ancona. De prijs, die nu voor de vij...