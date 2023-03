’Wolf hoort hier niet meer’

Wolven zijn oppermachtig in de (aangelegde) natuur van Nederland, ze hebben geen natuurlijke vijanden, mogen van ’experts’ hun gang gaan. Waar er te veel herten zijn, besluit men over te gaan op afschieten, want geboortecontrole is te moeilijk en te duur. Onlangs werd een roedel van 11 wolven op de Veluwe gespot. Daarvan zijn er mogelijk diverse vruchtbare vrouwtjes die jongen kunnen krijgen. En dat is niet de enige roedel. Geboortebeperking is ook hier, moeilijk, zo niet onmogelijk. Waarom dan niet hetzelfde beleid als bij herten?

Vee en dieren in parken zijn nu vogelvrij. Wanneer zien de experts eens in dat er voor de wolf hier, in onze aangelegde natuur geen plaats meer is. Als afschieten geen optie is, dan vangen en verplaatsen.

W. Praal, Capelle aan den Ijssel