’Burger die zich inspant moet je niet afstraffen’

Europese Rekenkamer kritisch op Brussel: dikke onvoldoende voor begroting

Het huishoudboekje van de EU krijgt wederom een dikke onvoldoende van de Europese Rekenkamer. Het foutenpercentage in de uitgaven van de EU-begroting is vorig jaar gestegen tot 3 procent, een jaar eerder was dit nog 2,7 procent.