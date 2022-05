Dumoulin stelt teleur

Zo baalde ik afgelopen zondag - als fan van de wielersport - na de opgave van Tom Dumoulin in de Giro, die hij in 2017 nog wist te winnen: Afgestapt na amper 50 km. Als liefhebber heb ik al geleerd om zelfs bij lossen toch door te fietsen en ’thuis’ te komen. Als dan bij de profs zo snel in de remmen wordt geknepen, voelt dat niet als reclame voor ’onze’ wielersport. Stel je dan minstens op als meesterknecht of waterdrager voor je teamgenoten en ga evt later nog voor een podiumplaats in een van de ritten. Heel jammer dit!

T. Keuchenius, Almere