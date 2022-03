’Middeninkomens gedupeerd’

Middeninkomens weten allang dat zij voor geen enkele toeslag in aanmerking komen en altijd overal het volle pond voor betalen. Huurders subsidiëren kopers. En ga zo maar door. Dit zijn allemaal bewuste keuzes. De middengroep is het grootste zodat daar relatief makkelijk het meeste te halen valt. De echt rijke meer laten betalen is met name de vvd een doorn in het oog. En linkse ideologische klimaatplannen moeten koste wat het kost gerealiseerd worden. Politieke keuzes dus. Een voordeel is dat een keuze snel gemaakt is en dit beleid dus ook snel veranderd zou kunnen worden. Toch zal dat niet snel gebeuren. Denk aan de gewenste verhoging van de vermogensbelasting. Wie zijn de dupe als een met moeite bij elkaar gespaard huis of een erfenis extra belast gaat worden? Precies de middengroepen. De echt rijken zullen de schade via vermogensbeheerders immers beperken en kunnen de klap bovendien makkelijker opvangen. Wij verdelen geen rijkdom maar armoede.

B. van Dam, Leiden