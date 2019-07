’Appverbod een lachertje’

Per 1 juli 2019 zou er stevig gehandhaafd worden wat betreft het in de hand hebben van een mobiele telefoon op de fiets. Dat leek af te schrikken. Ik zag nauwelijks iemand die met een mobiele telefoon in de hand op de fiets zat. Eerder kwam ik er zeker een paar honderd tegen, ik woon namelijk dicht bij een school met ruim 1500 kinderen. Nu, vier weken later, lijkt het wel of de handhaving al weer geëindigd is. Tientallen, vooral jeugdigen, bellen of appen er weer flink op los tijdens hun fietstochtje. Moeten er dan toch eerst doden vallen voordat men er echt iets aan doet? Kom op handhavers, doe jullie werk en beboet hen die in het verkeer lak aan alles hebben.

Ronald Kranenburg,

Lisse