Ik dacht dat we het nu wel gehad hadden

Premium Columns & Opinie

’Met een machteloos gevoel thuis zitten’

Gelukkig zijn er nog steeds mensen die tijdens alle crises die we meemaken hun gevoel voor humor behouden. De persofficier die verslag deed van de rechtszaak over het hotel dat de eigenaresse uiteindelijk niet aan het COA wilde verkopen, zei dat de A in die afkorting niet voor ’Altviolist’ stond. Ho...