’Ondernemer moet ook elke cent verantwoorden’

Of worden ook uitgaven contant betaald zoals bij Nederlanders welke gearresteerd worden wegens witwassen? Elke ondernemer in Nederland, van groot tot klein, is verplicht een administratie bij te houden. Als bij belastingcontrole blijkt dat uitgaven niet zijn ’gedekt’ door rekeningen worden betreffende uitgaven geschrapt en wordt het resultaat verhoogd, eventueel met een boete.

Minister Hoekstra doet het af met een dooddoener door te zeggen: „het was een moeilijke tijd”. Inderdaad hier twijfelt niemand aan, er moet gehandeld worden naar bevind van zaken, maar dat weerhoudt het ministerie er niet van, op een administratief verantwoorde manier melding te doen van uitgaven.

In Nederland hebben we vooraanstaande softwarehuizen die uitermate vakkundig zijn om alle ministeries dusdanig administratief in te richten dat de Rekenkamer en de Rijksaccountantsdienst behoorlijk hun werk kunnen doen, en dienaangaande kunnen rapporteren.

Piet Penning, Zwijndrecht