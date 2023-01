Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Met wrang gevoel stap ik in de auto, wetende dat het nieuwe jaar voor een gemeenschap nu al is verpest

Door Emile Kossen

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Feestvreugde en diepe rouw, soms liggen ze heel dicht bij elkaar. Het ene moment staan zo’n vijftig jongeren in het Brabantse Diessen in een partytent biertjes te drinken en alvast te proosten op het nieuwe jaar. Ze doen aan carbidschieten, een traditie in de regio. Dan is er plots een grote ontploffing en raakt een van de gasten, een 23-jarige plaatsgenoot, zwaargewond. Een paar uur later overlijdt hij.