’Laat ook ouderen voor half geld treinen’

De NS wil jongeren van 12 tot en met 18 jaar voor 'half' geld buiten de spits met de trein laten reizen en wil met deze forse kortingen deze 'vergeten doelgroep' daarmee aan het ov binden. Kinderen tot 12 jaar reizen zelfs gratis.

Deze zomer komt er een jongerendagkaart waarmee dan voor 7,50 euro per dag onbeperkt gereisd kan worden, ongeacht de afstand. Verder komt er voor deze tieners een weekendkaart waarmee voor een bedrag van 15 euro per maand elk weekend vrij kan worden gereisd. Daarnaast kennen we al lang een voordelig studenten-ov.

Een prima initiatief van de NS natuurlijk. Maar volgens mij is er nog een grote groep mensen die ook tot een 'vergeten groep' horen. Dat zijn onze bejaarden die er al meer dan tien jaren niet meer op vooruit zijn gegaan en alleen maar elk jaar meer moeten inleveren.

Zou het niet fijn zijn als deze grote groep, zolang ze daar nog lichamelijk toe in staat zijn, ook nog eens zou kunnen profiteren van een dergelijke regeling en de vleugels wat vaker uit kunnen slaan en achter de geraniums vandaan kunnen komen?

Jan Muijs, Tilburg