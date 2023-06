’Volkslied meezingen zou eer moeten zijn’

Kijkend naar Jong Oranje dat met een 1-1 gelijkspel tegen Georgië uitgeschakeld werd in de groepsfase van het EK onder 21, viel me iets op.

De spelers van Nederland in het oranje, voor Nederlanders toch een eer om in die kleur te mogen te spelen. Zij mochten allemaal het Wilhelmus meezingen. Ook dat is voor veel mensen een eer om te mogen doen. De Georgiërs zag je uit volle borst en veelal met de hand op het hart hun volkslied meezingen. Bij de Nederlanders gingen de kaken nauwelijks van elkaar, erger nog, er was er zelfs eentje die ongegeneerd kauwgum stond te kauwen.

In de voorbereiding wordt op alles getraind, bijvoorbeeld penalty’s schieten. Wordt het niet eens tijd dat er ook zangles wordt gegeven zodat je in ieder geval daaraan kunt zien dat de Nederlandse ploeg er is en trots is om daar als Nederlanders te mogen spelen? Aan de shirtjes kun je dat vaak niet zien en de fysieke uitstraling brengt buitenstaanders vaak in verwarring. Is het nu een Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse ploeg? Het zal toch niet zo zijn dat er een bonus moet worden uitbetaald aan spelers die het volkslied uit volle borst meezingen?

Adri van der Helm, Nieuwegein