’Rentebeleid ECB dupeert spaarders’

Een voorbeeld: wie €50.000 op zijn spaarrekening had staan, ontving in 2009 minimaal €1500 rente. In 2019 bij een rentestand van 0,5% max. €250.

In 2015 heeft ECB-president Mario Draghi een opkoopprogramma van maandelijks 80 miljard euro opgetuigd. Dat is eind 2018 stopgezet. Deze geldpapierberg van €2.600.000.000.000 is gebruikt om risicovolle staats- en bedrijfsobligaties op te kopen. Dit geld moest in de reële economie worden gepompt. Wie hebben uiteindelijk geprofiteerd? Vooral rijke beleggers, grote investeringsmaatschappijen én zwakke economieën als Griekenland en Italië. Daarmee wordt hun schuldenpositie wel steeds slechter. En wat zijn uiteindelijk de gevolgen voor de hele EU?

Wat doet onze Nederlandsche Bank hier tegen? Horen we onze Europarlementariërs ook protesteren? En wat kunnen kleine spaarders anders doen dan ‘zwijgen en ja-knikken’? Of doorsparen in een ouwe sok voordat alle spaarders tegelijk hun geld terug willen?

Rein Ferwerda, Morra